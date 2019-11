Nieuwe brandweerkazerne Eeklo niet voor 2030: “De komende vijf jaar geen geld voorzien” Stad en brandweer zoeken pak extra vrijwilligers Joeri Seymortier

23 november 2019

13u59 0 Eeklo De bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de grens van Eeklo met Waarschoot lijkt voorlopig van tafel geveegd. Deze legislatuur wordt alvast geen geld voorzien voor de bouw van een nieuwe kazerne voor de hulppost Eeklo, wat betekent dat er pas in de periode tussen 2025 en 2030 een nieuwbouw kan komen. Veel sneller dan dat is er nood aan extra vrijwilligers.

Er zijn al jaren plannen om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen op de grens van Eeklo met Waarschoot. Die zou dan de oude kazernes van Eeklo en Waarschoot moeten vervangen. Maar door de hertekening van de zones binnen de brandweer, worden die plannen nu van tafel geveegd. “Een nieuwe brandweerkazerne in Eeklo is zeker niet voor deze legislatuur”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “We willen wel kijken of het mogelijk is in de periode van 2025 tot 2030, en willen de komende jaren al wat studiewerk doen. Dat de huidige kazerne te klein en uitgeleefd is? Er was een lekkage aan het dak, maar dat is ondertussen hersteld. Nijpend plaatsgebrek werd ons nog niet echt gemeld. Dat het voor sommige grote brandweerwagens heel nipt is om in de kazerne te rijden, is een feit. Maar onze brandweer heeft goede chauffeurs, dus dat lukt wel. Waar we wel al aan denken is een verhuis van het huidige zonehuis in de Molenstraat. Het zou niet slecht zijn om dat onder te brengen in een bestaande locatie van de hulpverleningszone Meetjesland.”

30 vrijwilligers gezocht

Oppositiepartij CD&V maakt zich niet alleen zorgen over de huisvesting van de brandweer in Eeklo, maar ook over het korps zelf. “We hebben vandaag 44 vrijwilligers in onze hulppost, en om comfortabel te werken zouden dat er eigenlijk 72 moeten zijn”, zegt gemeenteraadslid Gertjan Blomme. “We moeten als stad echt mee zoeken naar oplossingen om meer vrijwilligers naar de brandweer te lokken. Meer ondersteuning voor de jeugdbrandweer lijkt mij een goede zaak, want zo vloeien brandweerlui gemakkelijk door naar het echte korps.”

40 euro per inwoner

Burgemeester Vandevelde beseft dat er werk aan de winkel is. “We hebben voor extra personeel gezorgd in het middenkader, zodat er meer professionele ondersteuning komt”, zegt de burgemeester. “Het aantal vrijwilligers is inderdaad drastisch gedaald. De verplichte opleiding van maar liefst 260 uur schrikt veel kandidaten af. We willen een grote campagne opzetten om vrijwillige brandweermannen en brandweervrouwen te lokken, en zullen ons in eerste instantie richten op de jongeren.”

Koen Loete (CD&V) wijst ook op de kostprijs van de brandweer. Die was jarenlang tussen de 25 en 30 euro per inwoner, en stijgt nu naar zowat 40 euro per inwoner. Broodnodig om een goed korps uit te bouwen, maar een last op de stadsfinanciën. “Een kostprijs tussen de 30 en 40 euro per inwoner is een goed gemiddelde. Daar slagen we nog altijd in dus de kostprijs van de brandweer blijft te verantwoorden”, zegt burgemeester Vandevelde nog.