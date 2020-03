Nieuw zwembad lokt dubbel zoveel bezoekers: “Helft zwemmers komt uit Eeklo, andere helft zijn bezoekers” Joeri Seymortier

06 maart 2020

10u44 8 Eeklo De uitbouw van het stedelijk Sportpark in Eeklo werpt vruchten af. Het oude zwembad in de Oostveldstraat werd vervangen door een nieuw Verbauwenbad op de site van het Sportpark in de Burgemeester Pussemierstraat. In het eerste volledige werkjaar blijkt het nieuwe zwembad nu dubbel zoveel individuele zwemmers te lokken.

Eind juni 2020 zal het vernieuwde Sportpark in Eeklo al twee kaarsjes uitblazen. Vooral de cijfers van het nieuwe zwembad springen eruit. “Het drukbezochte Verbauwenbad noteerde in het eerste volledige werkingsjaar 2019 meer dan dubbel zoveel individuele bezoekers als in het laatste volledige werkingsjaar van het oude zwembad”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “Het gaat om 64.687 individuele bezoekers in 2019 in het nieuwe zwembad, tegenover 27.433 zwemmers in 2017 in het oude zwembad. Zowat de helft van de zwemmers komt uit onze eigen stad. 51 procent van de volwassen bezoekers kwam uit Eeklo, en 49 procent van de bezoekers kwam uit de omliggende gemeentes. Dat maakt van ons zwembad inderdaad een regionaal zwembad. Het Verbauwenbad is ook de uitvalsbasis voor de zwemwedstrijden en trainingen van Mega-zwemteam, en is de thuishaven van MZV waterpolo, de duikclubs en de triatlonclubs. Het zwembad wordt, vooral op zondagen, ook gebruikt door de nationale en Vlaamse waterpoloploegen die op regelmatige basis in Eeklo neerstrijken, en ook nog voor de Vlaamse selecties van synchroonzwemmen.”

Ons Sportpark blijkt na twee jaar werking niet alleen regionaal, maar ook Vlaams en nationaal te scoren. Marc Windey, schepen van Sport

Niet alleen het nieuwe zwembad, maar het volledige Sportpark krijgt een goed rapport. “Het heeft veel energie gekost om de massale toeloop in goede banen te leiden, maar het geclusterde sportcomplex wordt enthousiast onthaald”, zegt schepen Windey. “Voor het behalen van de subsidies van Sport Vlaanderen moest de bovenlokale uitstraling van ons Sportpark aangetoond worden. Ons Sportpark blijkt na twee jaar werking niet alleen regionaal, maar ook Vlaams en nationaal te scoren, want clubs en federaties vanuit Vlaanderen en heel het land vonden een uitvalsbasis voor hun activiteiten in het Eeklose Sportpark.”

Sporthallen

In de hallen van het Sportpark worden de verschillende competities afgewerkt van handbalclub Eeklo, Basket Meetjesland, de badmintonclubs en gymclub Altis. Op de vernieuwde buitenterreinen ontplooien Tennisclub Dubbelooo, rugbyclub Eeklo en Hockeyclub Meetjesland hun activiteiten. De evenementenzaal combineert sport en socio-culturele activiteiten, want naast de trainingen en wedstrijden van de Inlineskatingclub Eeklo worden ook heel wat andere activiteiten tijdens de weekends georganiseerd.

Minigolf

En het houdt niet op. Eerder deze week kon je ook al lezen dat dit jaar gebouwd wordt aan een nieuw minigolfterrein en een nieuw skatepark aan het Sportpark. Dat komt tussen de tennisvelden en het cafetaria. Ook de heuvel aan de cafetaria zal omgebouwd worden tot een speelzone met avontuurlijke speelterreinen.