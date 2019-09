Nieuw: Boerengolf op Streekcentrum Huysmanhoeve Joeri Seymortier

12 september 2019

13u11 2 Eeklo Vanaf nu kan je in Eeklo boerengolf spelen. Plattelandscentrum Meetjesland bouwde een mooi parcours uit op de Huysmanhoeve.

Een aantal vrijwilligers werkten het idee mee uit en lieten het concept passen in de sfeer en de uitstraling van de Huysmanhoeve. “Boerengolf speel je met een klomp aan een steel en een balletje”, zegt Stephanie Paridaen. “Verspreid over de site zijn er tien holes. De bedoeling is om met zo weinig mogelijk slagen de bal in de holes te mikken.”

Je betaalt 5 euro per persoon, inclusief een drankje achteraf. Je reserveert de boerengolfsets ter plaatse, waarna je direct van start kan gaan. Voor grote groepen kan gereserveerd worden via huysmanhoeve@plattelandscentrum.be of 09/327.04.47.

Spelen kan dit jaar nog tot de seizoensafsluiter op zondag 29 september. Telkens van woensdag tot vrijdag, tussen 11 en 18 uur.