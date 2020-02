Niet schrikken: maandag en dinsdag helikopters boven Eeklo en luide knallen mogelijk aan oud ziekenhuis Joeri Seymortier

29 februari 2020

09u17 0 Eeklo Maandag 2 en dinsdag 3 maart kan je helikopters spotten in het luchtruim boven Eeklo, en kan je luide knallen horen op de site van het oud ziekenhuis aan de Moeie.

Het stadsbestuur laat weten dat burgers niet moeten schrikken. Het gaat om voorbereidingen voor de grootscheepse militaire oefening die Defensie organiseert, van maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart in de regio. “400 militairen van verschillende Belgische eenheden, maar ook buitenlandse specialisten uit Nederland en Frankrijk zullen tussen 16 en 20 maart in het Meetjesland én in Eeklo aan het werk zijn”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Die week zullen er militaire voertuigen rondrijden in het Meetjeslands straatbeeld, en er zullen ook enkele Belgische luchtmiddelen zoals helikopters en de C-130 te zien zijn. Defensie zal samen met 500 burgerfiguranten een fictieve natuurramp in scène zetten. Graag informeren wij onze inwoners dat ze op maandag 2 en dinsdag 3 maart mogelijks al enkele helikopters in ons luchtruim kunnen spotten, of luide knallen kunnen horen in de omgeving van het oude ziekenhuis in de Moeie. Het zijn gewoon voorbereidende oefeningen om het oefenterrein te verkennen.”

Meer informatie over op stapel staande militaire oefening, die de naam ‘Oriental Response’ kreeg, vind je op http://orientalresponse.be.