Niet reserveren in Verbauwenbad, wel maximum 100 zwemmers in het zwembad Joeri Seymortier

01 juli 2020

08u58 0 Eeklo Het Verbauwenbad in Eeklo gaat vandaag weer open voor zwemmers. Er mogen wel maar 100 zwemmers tegelijk binnen.

Half maart moest het Verbauwenbad in Eeklo door de coronacrisis dicht, en vanaf 1 juli mag er weer gezwommen worden. “Maar er zijn strikte regels”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “Van 7 tot 9 uur is het zwembad enkel toegankelijk voor clubs en competitie. Van 9.30 tot 11.30 uur is er toegang voor groepen, zoals de BKO, speelpleinwerking en sportkampen. In de namiddag kan er vrij gezwommen worden, maar dan wel in vier blokken. Er mogen maximum 100 zwemmers per blok binnen. Het eerste blok loopt van 13.45 tot 15.15 uur, blok twee loopt van 15.45 tot 17.15 uur, blok drie van 17.45 tot 19.15 uur, en het laatste blok van 19.45 tot 21.15 uur, maar dat enkel op dinsdagavond en donderdagavond. Tijdens het weekend gelden aparte uren. Kort samengevat: ouders met kinderen komen van maandag tot zaterdag best in de vroege namiddag. Het eerste blok is enkel voor recreatie. Baantjeszwemmers kunnen komen vanaf de late namiddag, vanaf 15.45 uur.”

Het zwembad blijft in de vakantiemaanden ook open op zaterdagnamiddag en zondagmorgen, in tegenstelling tot de vorige zomers. Met uitzondering van de sluitingsweek van 20 tot 26 juli.

Info: www.eeklo.be.