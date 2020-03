Niet op restaurant? Op deze adresjes in Eeklo kan je maaltijden afhalen Joeri Seymortier

19 maart 2020

15u10 0 Eeklo De stad Eeklo verzamelt op haar website alle adressen van restaurants die tijdens de coronacrisis de mogelijkheid geven om eten af te halen.

Elke dag wordt de lijst aangevuld. Donderdag stond de teller op zeven restaurants. Dat zijn momenteel Bar de Q, Bollero, het Padres Huis, Hinode Sushi, Thai Chang, Chez De Beir en Chemique.

“Door het coronavirus zijn horecazaken genoodzaakt om te sluiten”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Maaltijden leveren en afhalen mag wel, en dat willen we als stad de komende periode extra stimuleren. We beseffen dat onze horeca voor grote uitdagingen staat, en willen hen met dit initiatief een hart onder de riem steken. Deze actie speelt tegelijk in op de behoefte van bijvoorbeeld werknemers die momenteel van thuis uit werken, en moeilijk de tijd vinden om te koken en alle huishoudelijke taken te combineren. Als stad zijn we ervan overtuigd dat we door onze faciliterende rol zowel horeca als burgers van dienst zijn en ondersteunen in deze moeilijkere tijden. We hopen dat alle Eeklonaren vanuit een gevoel van solidariteit het overzicht van Eeklose horecazaken kunnen bekijken, en hun maaltijd aan huis laten leveren of bestellen voor afhaling.”

Je vindt de lijst op www.eeklo.be/maaltijden. De lijst word elke voormiddag bijgewerkt. Horecazaken die opgenomen willen worden op de lijst, kunnen dat op dezelfde pagina melden.