Nick Van Vooren (22) uit Eeklo neemt waardig afscheid als ereheer Mister Gay Belgium: “Onwaarschijnlijk dankbaar voor alle mooie kansen die ik gekregen heb” Joeri Seymortier

02 juni 2019

16u30 0 Eeklo Nick Van Vooren uit Eeklo heeft zaterdagavond zijn lint van eerste ereheer van Mister Gay Belgium moeten doorgeven aan zijn opvolger. Zijn jaar zit er op.

Precies een jaar geleden werd Nick Van Vooren tweede bij de verkiezing van Mister Gay Belgium 2018, en kreeg dus het lint van eerste ereheer. Een jaar lang trok hij van evenement naar evenement om de holebi-gemeenschap te vertegenwoordigen. Vorige maand mocht hij zelfs onverwachts naar Zuid-Afrika, omdat Mister Gay Belgium Bart Hesters verstek moest laten gaan door gezondheidsproblemen. “Ik heb kunnen bewijzen dat er wel degelijk een rol weggelegd is voor een eerste ereheer in zo’n verkiezing”, zei Nick Van Vooren zaterdagavond op het podium van zaal Elckerlijc in Antwerpen. “Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik ‘maar’ een ereheer was. Ik heb een jaar lang echt fantastische dingen mogen doen, en ik ben als mens echt gegroeid. Mijn Mister en de andere ereheer zijn vrienden voor het leven geworden. Ik ben zeker dat er nog mooie dingen op mijn pad zullen komen. Onwaarschijnlijk dankbaar voor alle mooie kansen die ik gekregen heb.”

Opvolgers

Matthias De Roover (26) uit Lokeren werd zaterdagavond verkozen tot Mister Gay Belgium 2019. De nieuwe Mister is zelf een voetballer, en kwam tijdens zijn campagne op voor LGBT’ers in de sportwereld. Thierry Toebat (40) uit het West-Vlaamse Geluwe en Niels Van Den Steen (24) uit Erpe-Mere, zijn eerste en tweede ereheer.