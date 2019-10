Nergens meer trommelvliesbuisjes dan in AZ Alma: “Maar die werden nog nooit onnodig geplaatst” Joeri Seymortier

16 oktober 2019

15u11 6 Eeklo In geen enkel ziekenhuis worden bij kinderen meer trommelvliesbuisjes ingeplant, dan in het AZ Alma in Eeklo. Dat blijkt uit een nieuw rapport van ziekenfonds CM.

Een consultatie bij een neus-, keel- en oorarts die ook trommelvliesbuisjes plaatst, leidt in het AZ Alma in Eeklo in ruim 27 procent van de gevallen tot een ingreep. Nergens in Vlaanderen ligt dat cijfer hoger. In het Universitair Ziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel is dat nog geen twee procent. Cijfers uit 2017 en 2018 die CM woensdag bekend maakte, en waar AZ Alma op reageert. “Niemand van ons neus-, keel- en oorteam heeft ooit onnodig buisjes geplaatst bij een patiënt”, zegt dokter Charlotte Colpaert van AZ Alma. “Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is geen exacte wetenschap. We bekijken dit van geval tot geval. Maar steeds houden wij ons strikt aan de richtlijnen die hiervoor werden vastgelegd: we plaatsen buisjes bij kinderen die zeer frequent oorontstekingen hebben, daar erg zieke van zijn, vaak antibiotica nodig hebben en daar op den duur niet door genezen. Met frequent bedoelen we drie of meer oorontstekingen in zes maanden tijd, of vier of meer in een jaar. We doen het ook bij kinderen met vocht achter de trommelvliesjes, dat langer dan drie maand blijft zitten.”

Huisarts en pediater

AZ Alma wijst ook op de goede samenwerking met huisartsen en pediaters. “Meestal plaatsen we de buisjes op aangeven van de huisartsen of pediaters. Het kind is al verschillende keren op consultatie gekomen, heeft meerdere antibioticakuren doorlopen, maar is blijven sukkelen met oorontstekingen of lijmoortjes. Dan schrijft de huisarts of pediater trommelvliesbuisjes voor en komt men bij ons terecht voor plaatsing. Wij gaan de deskundigheid van onze huisartsen en pediaters niet in vraag stellen”, zegt dokter Colpaert nog.