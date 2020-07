Na verplichting op donderdagmarkt, nu ook mondmaskers verplicht in alle stedelijke gebouwen in Eeklo Joeri Seymortier

22 juli 2020

15u12 0 Eeklo Vanaf donderdag 23 juli worden mondmaskers verplicht in alle stedelijke gebouwen in Eeklo.

Vorige week voerde Eeklo al een verplichting in om mondmaskers te dragen op de wekelijkse donderdagmarkt. “Het stadsbestuur neemt nu nog extra preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Vanaf donderdag 23 juli zal het verplicht zijn voor alle bezoekers ouder dan 12 jaar, om in de stedelijke gebouwen een mondmasker te dragen. Het dragen van een mondmasker helpt om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.”