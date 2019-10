Na storm van 10 maart: kerkhofmuur Eeklo eindelijk hersteld Joeri Seymortier

20 oktober 2019

11u04 0 Eeklo De kerkhofmuur van Eeklo is hersteld en werd herbouwd. Op 10 maart van dit jaar stortte een groot deel van de muur in tijdens de voorjaarsstorm.

Meer dan een half jaar gaapte een groot gat tussen het kerkhof en de verbindingsweg aan de Delhaize in Eeklo. Tijdens de zware storm van 10 maart dit jaar was een groot deel van de kerkhofmuur ingestort. Op sociale media vroegen mensen zich af waarom het zo lang duurde dat de kerkhofmuur hersteld werd. “Dat was een zaak van de verzekering”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Wij hadden de kerkhofmuur graag de dag na de storm al opnieuw opgebouwd, maar de verzekering moest tussen komen, en dan kan dat niet. We stonden er wel op dat de muur tegen Allerheiligen hersteld zou zijn. Dat is gelukt. De oude kerkhofmuur werd volledig afgebroken, en opnieuw sterker opgebouwd.”