Na sluiting zwembad Eeklo: “Zet deze maand in op extra speelruimte voor kinderen” Joeri Seymortier

03 augustus 2020

08u52 0 Eeklo Nu Eeklo het zwembad tijdelijk sluit in de strijd tegen corona, roept CD&V op om in augustus voor extra speelruimte voor de kinderen te zorgen.

CD&V vraagt snel extra speelstraten in de stad. “Zeker in smallere centrumstraten met vaak kleinere tuintjes of koertjes”, zegt fractieleider Filip Smet. “Zo maken we bijkomende ruimte vrij voor kinderen en jongeren om te spelen en te bewegen. Jongeren hebben momenteel het gevoel dat heel hun zomer afgenomen wordt. Dat is niet goed voor het psychisch welzijn van onze kinderen en jongeren. Daarnaast zou er ook ingezet moeten worden op bijkomende sport- en bewegingsactiviteiten in de buitenlucht aan het Sportpark. Ik ben er van overtuigd dat veel sportmedewerkers liever creatief mee nadenken over zulke extra activiteiten op een veilige en gezonde manier, dan nog maar eens technisch werkloos thuis te moeten zitten gedurende vele weken.”