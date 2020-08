Na Paul Verstraete eerder vandaag stapt nu ook voorzitter Nathalie De Coster uit N-VA Eeklo Joeri Seymortier

21 augustus 2020

17u30 0 Eeklo Voorzitter Nathalie De Coster en gemeenteraadslid Paul Verstraete stappen allebei uit N-VA Eeklo. Dat hebben ze vrijdag kort na mekaar bekend gemaakt.

Paul Verstraete (63) heeft zijn ontslag aangeboden bij N-VA Eeklo en zal voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid zetelen in de gemeenteraad van Eeklo. Paul Verstraete was lange tijd het gezicht van de regionale televisie AVS en stapte in 2012 in de gemeentepolitiek. Toen koos hij voor de partij SMS, maar kwam hij in de oppositie terecht. Voor de verkiezingen van 2018 maakte hij de overstap van SMS naar N-VA, maar opnieuw moest hij tevreden zijn met een zitje in de oppositie. Verstraete zorgde de voorbije maanden voor gepeperde discussies, waarin hij zich meermaals echt kwaad maakte. Nu kan hij zich niet langer vinden in de visie van N-VA Eeklo, en gaat hij onafhankelijk verder.

Iets later kwam ook het nieuws binnen dat Nathalie De Coster opstapt. “Na een politieke carrière van acht jaar op gemeentelijk niveau heb ik besloten om persoonlijke redenen te stoppen als voorzitter en gemeenteraadslid voor N-VA Eeklo”, zegt Nathalie. “De stijl waarop aan politiek gedaan wordt, sterkt alleen maar mijn beslissing. Ik zal steeds de N-VA blijven koesteren, maar niet langer als actief lid van N-VA Eeklo.”

Voor N-VA Eeklo is het een zoveelste gezicht dat vertrekt. Eerder dit jaar stapte ook Peter De Graeve al op.