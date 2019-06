Na oproep politie: weinig tips over fietsende vandaal met kettingzaag Wouter Spillebeen

18 juni 2019



Het onderzoek naar de vandaal die met een kettingzaag verschillende bomen in het centrum van Eeklo omzaagde, is opnieuw vastgelopen. Politiezone Meetjesland Centrum lanceerde vorige donderdag nog een oproep naar bewoners die de man mogelijk op camera hebben vastgelegd, maar daar kwam zeer weinig reactie op.

In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juni kreeg de lokale politie de ene oproep na de andere. Eerst werd de vandaal met de kleine kettingzaag gezien aan het Krügercomplex, waar hij een eerste boom omzaagde. Voor de politie ter plaatse kwam, sloeg hij op de vlucht met zijn fiets. De volgende oproep kwam uit de Molenstraat en later werd de man weer gezien aan het Krügercomplex. De politie trof hem aan, maar hij kon ontkomen door een straat met wegenwerken in te rijden.

Hopen op tips

Omdat het onderzoek op een dood spoor was gelopen, riep de politie aan bewoners die een camera aan de deurbel hebben op om de beelden te bekijken. Die deurbelcamera’s hebben namelijk een betere beeldkwaliteit dan de bewakingscamera’s aan het Krügercomplex. “Uit die beelden is enkel op te maken het dat een man is op een damesfiets met een kleine kettingzaag”, duidde de politie toen. “De beelden die we hebben, zijn te flou.”

Intussen is er bitter weinig reactie gekomen. “De oproep had niet veel succes”, aldus politiewoordvoerder commissaris Marino Longeville. “We hopen nog steeds op tips van burgers die de verdachte zien rijden, of die toch betere camerabeelden hebben. Bijkomend kijken we goed uit tijdens patrouilles.”

De fietsende vandaal werd ook gezien in de Stationsstraat, de Pastoor De Nevestraat en de Zuidmoerstraat. Wie meer inlichtingen heeft, kan de politie contacteren op het telefoonnummer 09/376.46.46.