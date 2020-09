Na lijsttrekker, nu ook fractieleider: N-VA Eeklo kiest voor Hilde Lampaert Joeri Seymortier

19 september 2020

15u41 0 Eeklo Hilde Lampaert wordt de nieuwe fractieleider van N-VA in de gemeenteraad van Eeklo.

Nadat enkele leden van N-VA Eeklo ontslag namen, zijn er achter de schermen heel wat verschuivingen. Hilde Lampaert was tijdens de laatste verkiezingen lijsttrekker, en zal vanaf nu ook fractieleider worden in de gemeenteraad. Een vrouw met een duidelijke mening. “Een sterke oppositie voeren staat niet gelijk aan roepen, tieren en schelden”, vindt Hilde Lampaert. “Kritiek moet gebaseerd zijn op argumenten. Het is onze taak als oppositie om de beslissingen van het stadsbestuur onder de loep te nemen, en onze opmerkingen te geven. Het zou de meerderheid sieren mochten ze daar een beetje meer rekening mee houden. Tenslotte vertegenwoordigt de oppositie méér dan de helft van de Eeklose kiezers. Het wordt bovendien tijd dat politici in Eeklo meer bezig zijn met beleid en strategische keuzes maken, en niet met populariteit op Facebook, of nutteloze polls en bevragingen die nergens toe leiden. Ik heb van dit stadsbestuur al veel gezien op papier en Facebook, maar er is nog maar weinig gerealiseerd.”

Hilde Lampaert mag nu maandag 21 september al de spits afbijten, op de gemeenteraad die in de sporthal gehouden wordt.