Na kritiek vorige week: opstelling donderdagmarkt Eeklo wordt herbekeken Joeri Seymortier

09 september 2020

17u10 0 Eeklo De stad Eeklo wil de opstelling van de donderdagmarkt onder de loep nemen, en aanpassen waar nodig en mogelijk.

Vorige week ontstond commotie omdat de marktkramen in de Boelare met hun rug tegen de etalages en soms zelfs de ingang van de winkels stonden. “We hebben enkele vertegenwoordigers van de Economische Raad en handelaars van Boelare ontvangen voor overleg”, zegt schepen van Markten Ann Van den Driessche (Open Vld). “Iedereen wil een veilige markt in het centrum, waar gezellig winkelen en consumeren centraal staat. Met de coronamaatregelen die gelden is dat niet gemakkelijk. Eind oktober gaan we in ieder geval de opstelling aanpassen, wanneer de ruimte van de uitbreiding van de terrassen weer vrij komt. Maar we willen ook op korte termijn een bijsturing uitwerken, met de coronamaatregelen en de voorschriften van de hulpdiensten in gedachten.”