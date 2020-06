Na jaren wachten: Leopoldlaan (N9) Eeklo wordt in tweede helft 2021 vernieuwd Joeri Seymortier

02 juni 2020

11u10 1 Eeklo Het wordt al enkele jaren aangekondigd, maar in de tweede helft van volgend jaar zou het eindelijk gebeuren: de Leopoldlaan (N9) in Eeklo wordt vernieuwd, en wordt een asfaltweg van twee keer één rijstrook. De toegangspoort naar Eeklo moet een laaneffect krijgen, met veel meer groen en bomen.

De stad Eeklo kondigt al jaren aan dat de Leopoldlaan als eerste stuk N9 vernieuwd zal worden, maar jaar na jaar schuift het dossier op. Nu is er definitief goed nieuws van het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld). “Het bedrag van 3 miljoen euro voor de heraanleg van de Leopoldlaan in Eeklo is officieel goedgekeurd”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “Het dossier is niet gemakkelijk geweest. Van bij het vaststellen van de budgetten tot het opstellen van de plannen bleven er steeds problemen opduiken. Wij zijn als stad steeds blijven aandringen bij het Vlaams gewest. Volgend jaar zal de Leopoldlaan veranderen van een betonbaan naar een asfaltweg van twee keer één rijvak. Er komt ook een veilig en gescheiden fietspad. Ook de openbare verlichting wordt volledig vernieuwd over de hele lengte. We gaan voor een laaneffect, met veel meer groen en 200 extra bomen. Het plan is klaar, de aanbesteding en zoektocht naar een aannemer kunnen nu starten. Wat de timing is? We hopen dat de aanbesteding in het najaar zal kunnen. Dan zullen de werken in de tweede helft van 2021 eindelijk uitgevoerd worden.”

3 keer zo duur

De prijs van 3 miljoen euro springt in het oog. Vroeger werd altijd een prijskaartje van 1,1 miljoen euro op het dossier geplakt. “Er zijn inderdaad heel wat wijzigingen”, vertelt schepen De Waele. “Eerst zou het bestaande beton kapotgeschoten worden, en daar zou het asfalt op komen. Nu kiest men ervoor om toch voor een compleet nieuwe onderlaag en rijweg te gaan. In het nieuwe dossier zitten ook enkele extra rioleringswerken vervat. Een laatste nieuwigheid is de komst van een extra verbindingsweg tussen de Leopoldlaan en de Brugsesteenweg. Die zal dicht tegen ‘den Teut’ komen, en ervoor zorgen dat het verkeer van de Brugsesteenweg toch vlot weg geraakt, eenmaal het kruispunt van de Brugsesteenweg en de Ringlaan afgesloten wordt.”

We kunnen gaan voor de korte pijn, en de Leopoldlaan volledig afsluiten. Of we kunnen ervoor kiezen dat het verkeer altijd in één rijrichting mogelijk blijft. Dat wordt bestudeerd Christophe De Waele, schepen Open Vld

De N9 vernieuwen wordt verkeerstechnisch geen gemakkelijke oefening. Elke dag passeren daar bijna 30.000 voertuigen. Hoe het verkeer tijdens de werken van de Leopoldlaan precies moet verlopen, wordt de komende maanden beslist. “Daarvoor moeten we spreken met de aannemer, eenmaal die gekend is. We kunnen gaan voor de korte pijn, en de Leopoldlaan volledig afsluiten. Dan zal het plaatselijk verkeer via de Brugsesteenweg moeten, en het doorgaand verkeer zal een grote omleiding moeten maken. Of we kunnen er ook voor kiezen dat het verkeer altijd in één rijrichting mogelijk blijft. We hebben nog een jaar om die beslissingen weloverwogen te nemen”, zegt De Waele nog.