Na enkele ontslagen: N-VA Eeklo schuift twee vrouwen naar voor in gemeenteraad Joeri Seymortier

07 oktober 2020

10u36 0 Eeklo N-VA Eeklo zorgt voor vernieuwing in de gemeenteraad, en schuift twee vrouwen naar voor als nieuw gemeenteraadslid.

Na het ontslag van Peter De Graeve en Nathalie De Coster, moest N-VA op zoek naar nieuwe gezichten in de gemeenteraad. En dat worden twee vrouwen. Rita Gysels (72) zat eerder al eens in de gemeenteraad, en maakt haar comeback. “Rita is actief lid bij Zonneheem en Femma en verstaat als geen ander de noden van senioren en kansarmen”, klinkt het binnen de partij.

Een echte nieuwkomer is Marieke Van den Bulke (30). Ze is leerkracht in het lager onderwijs, en moeder van twee kinderen. “Mijn grote drijfveer in de politiek is uiteraard jeugd en onderwijs”, zegt Marieke. “Maar ook klimaat en milieu zal ik opvolgen, net zoals de voorzieningen voor jeugd, veiligheid, netheid, en toegankelijkheid voor elke bevolkingsgroep in de nieuwe wijken.”

Paul Verstraete stapte ook uit de N-VA, maar kan niet vervangen worden omdat hij als onafhankelijk gemeenteraadslid verder gaat. N-VA rekent naast de twee nieuwkomers verder ook op Rudi Desmet, Danny Plaetinck, en fractieleider Hilde Lampaert.