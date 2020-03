Na Eeklo krijgen ook Knesselare en Ertvelde triagecentra voor corona: sporthallen worden in sneltempo ingericht Zorgmeldpunt AZ Alma nu al aan 75 procent capaciteit Joeri Seymortier

26 maart 2020

17u50 108 Eeklo Het Meetjesland krijgt er na het weekend twee triagecentra — of zorgmeldpunten — bij om het coronavirus op te sporen. Heel het Meetjesland wordt nu naar het zorgmeldpunt aan AZ Alma in Eeklo gestuurd, maar vanaf maandag komen daar ook centra in Knesselare bij Aalter, en Ertvelde bij Evergem bij. “In Eeklo zitten we nu aan 75 procent van onze capaciteit, dus er is echt uitbreiding nodig”, klinkt het.

Patiënten die symptomen van een coronabesmetting vertonen, moeten ook in het Meetjesland nog altijd eerst telefonisch contact opnemen met hun huisarts. “Het is de huisarts die beslist of de patiënt voor verder onderzoek naar het zogenaamd zorgmeldpunt in de buurt moet”, zegt Tommy Sierens, coördinator van de Huisartsenwachtpost Meetjesland aan het AZ Alma in Eeklo. “De 205.000 inwoners uit ons gebied van het Meetjesland worden tot nu allemaal naar het zorgmeldpunt hier in Eeklo gestuurd. Elke dag zien we hier meer mensen, met momenteel zo’n 100 tot 125 aanmeldingen per dag. We werken nu op zowat 75 procent van onze capaciteit, maar we zitten nog altijd niet aan de piek van het virus. Daarom willen we in het Meetjesland voor wat spreiding zorgen, en zullen er vanaf maandag nieuwe zorgmeldpunten openen in Aalter en Evergem. Maar belangrijk: de mensen kunnen daar niet op eigen houtje naartoe. Je moet naar je huisarts bellen, en die verwijst je door. Aan de hand van je postcode zal beslist worden naar welk van de zorgmeldpunten je dan gestuurd wordt.”

Hoedje af voor alle mensen die hier elke dag werken voor ieders gezondheid. Luc Vandevelde, burgemeester Eeklo

De twee nieuwe zorgmeldpunten komen in Aalter in de sporthal van Knesselare, en in Evergem in het sportcentrum van Ertvelde. Ten zuiden van het Meetjesland is er al langer ook zo’n triagecentrum in de sporthal van Deinze. Momenteel worden de zalen in Knesselare en Ertvelde in sneltempo ingericht, zodat ze vanaf maandag ingezet kunnen worden.

De twee nieuwe zorgmeldpunten in Ertvelde en Knesselare zullen ook gecoördineerd worden vanuit de Huisartsenwachtpost Meetjesland in Eeklo. Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) van Eeklo bracht donderdagnamiddag een werkbezoek aan de site, om de hulpverleners een hart onder de riem te steken. “Vanuit de stad coördineren wij voor heel het Meetjesland”, zegt burgemeester Vandevelde. “In het callcenter van het zorgmeldpunt zit bijvoorbeeld stadspersoneel dat door de sluiting van sommige diensten nu toch geen werk heeft. Hoedje af voor alle mensen die hier elke dag werken voor ieders gezondheid.”

Wij hebben binnen AZ Alma onze dienst Intensieve Zorg volledig vrijgemaakt voor vermoedelijke Covid-19-patiënten, die eventueel moeten beademd worden. Marc Van Hulle, woordvoerder

Hoeveel besmettingen er in Eeklo al vastgesteld zijn, en of er eventueel al coronadoden te betreuren waren, wil AZ Alma niet communiceren. “We volgen daarmee strikt de richtlijnen van de overheid, die zeggen dat de coronacijfers door hen gecommuniceerd worden”, zegt woordvoerder Marc Van Hulle van AZ Alma. “Wij hebben binnen AZ Alma ondertussen onze dienst Intensieve Zorg volledig vrijgemaakt voor vermoedelijke Covid-19-patiënten, die eventueel moeten beademd worden. Dat gaat om negen extra posities. De ‘gewone’ patiënten voor Intensieve Zorg worden nu opgevangen in de dienst Hartbewaking-Beroertezorg, waar een tijdelijke Intensieve Zorg is uitgebouwd”, zegt Marc Van Hulle nog.