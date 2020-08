Na coronavrije week, toch weer twee besmettingen in Eeklo: “Blijf alle voorzorgsmaatregelen strikt naleven” Joeri Seymortier

07 augustus 2020

11u58 1 Eeklo Eeklo had er een coronavrije week op zitten, maar op de officiële lijst van 6 augustus staan opnieuw twee nieuwe besmettingen.

Eeklo stond halfweg de week op risicofactor nul, omdat er een week lang geen nieuwe besmettingen opgetekend waren. Maar op donderdag 6 augustus, de meest recente cijfers die op vrijdag openbaar bekendgemaakt worden, zijn er twee nieuwe besmettingen in de stad. De risicofactor komt daarmee op negen. Dat is nog altijd ver onder de 20, wat de alarmdrempel is. Die alarmfase betekent dat er in een week tijd 20 besmettingen zijn op 100.000 inwoners.

Maatregelen zoals het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen, en pauzeren van sport- en cultuuraanbod, doen we echt niet voor ons plezier. We doen dat louter voor de gezondheid van onze burgers. Luc Vandevelde, burgemeester Eeklo

Ondertussen groeit op sociale media de kritiek in Eeklo, onder andere over de sluiting van het zwembad en het schrappen van alle evenementen in de stad. Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) waarschuwt voor te veel euforie omdat Eeklo heel even een week coronavrij was. “Er zijn effectief nieuwe besmettingen de laatste dagen”, zegt Luc Vandevelde. “Daarom roep ik op om alle voorzorgsmaatregelen strikt na te leven. De toestand wordt door ons stadsbestuur en door mijn crisiscel nauwlettend gevolgd en geëvalueerd. Maatregelen zoals het sluiten van diensten, dragen van een mondmasker op drukke plaatsen, en pauzeren van sport- en cultuuraanbod doen we echt niet voor ons plezier. We doen dat louter voor de gezondheid van onze burgers. Wij rekenen daarom op begrip en medewerking. Alleen zo voorkomen we erger en kunnen we de maatregelen terug versoepelen. Zorg voor jezelf en voor elkaar”, zegt de burgemeester nog.