N9 Villa te klein: muziekclub N9 verhuist clubwerking tijdelijk naar naar Kubiek Joeri Seymortier

09 september 2020

20u18 0 Eeklo Muziekclub N9 verhuist haar clubwerking voor de rest van het jaar naar jeugdcentrum Kubiek. De N9 Villa is te klein voor coronaproof concerten.

De deuren van N9 Villa in Eeklo gingen op 13 maart op slot. Sindsdien vond er geen enkel clubconcert meer plaats. Ondertussen kunnen concerten weer, onder strikte veiligheidsvoorwaarden. Maar de N9 Villa blijkt te klein om de sociale afstand te bewaren. Muziekclub N9 verhuist naar de Kubiek. “We bouwen de polyvalente zaal van Kubiek om tot een concertzaal die aan alle eisen voldoet”, zegt Bert Cambier van N9. “Daarbij hebben we oog voor de troeven waarvoor muziekclub N9 bekend staat: intimiteit en superieur geluid. Er staan al verschillende concerten op de agenda van vooral Belgische artiesten. Op vrijdag 18 september geven Pura Vida en Jamaican Jazz Orchestra de aftrap. Bovendien kondigen we de komende dagen nog een aantal nieuwe concerten aan.”

In Kubiek kan N9 tot 100 zittende toeschouwers per concert coronaproof ontvangen. Je vindt Kubiek in de Kerkstraat 121 in Eeklo. Er is een fietsenstalling voorzien voor de deur. Er zijn nog tickets voor de concerten beschikbaar op www.n9.be.