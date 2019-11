N9 versperd door aanrijding tussen motard en auto Wouter Spillebeen

17 november 2019

19u23 4 Eeklo Op de N9 in Eeklo ter hoogte van Balgerhoeke is het deze avond iets voor 18 uur tot een aanrijding gekomen tussen een wagen en een motorrijder. De 87-jarige bestuurster van de auto zat door de klap gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden.

De 26-jarige motorrijder uit Eeklo reed in de richting van Maldegem toen de wagen vanuit Balgerhoeke de N9 op reed. “Ze schatte in dat ze nog voor de motard kon oprijden, maar die reed toch op haar flank in”, klinkt het bij de politie. De motorrijder reed op de wagen in aan de bestuurderszijde. Hij kwam door de klap ten val en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. De bestuurster van de auto, die in Gent woont, moest door de brandweer bevrijd worden omdat ze door de schade aan haar wagen vast zat. Ook zij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Er is geen sprake van levensgevaar.

De N9 werd door de hulpdiensten tijdelijk afgesloten zodat ze hun werk konden doen na het ongeval. De hulpdiensten handelden het ongeval zo snel mogelijk af om de N9 weer vrij te maken voor alle verkeer. Rond 18.30 uur werd de baan weer vrijgegeven.