N9 moet nu ook zomerconcerten in Den Gevloerden Bos annuleren Joeri Seymortier

31 juli 2020

12u42 1 Eeklo Muziekclub N9 in Eeklo moet alle komende zomerconcerten in de zomerbar Den Gevloerden Bos annuleren.

Door de heropflakkering van de coronacijfers heeft het stadsbestuur van Eeklo beslist om alle evenementen te verbieden. “Ook de geplande concerten van muziekclub N9 in Den Gevloerden Bos kunnen dus helaas niet meer doorgaan”, zegt Bert Cambier. “Dit is na de eerdere sluiting in het voorjaar opnieuw een harde dobber. Maar we begrijpen en respecteren deze maatregel. De gezondheid en veiligheid van bezoekers, artiesten en medewerkers heeft altijd de hoogste prioriteit. De concerten van zondag 2, zondag 9 en zondag 16 augustus worden geschrapt. Mensen die tickets kochten voor een van deze concerten krijgen meer info per mail. Hoe het zit met de toekomst? We hopen snel perspectief te krijgen om onze werking opnieuw op te starten.”