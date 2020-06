N9 in centrum Eeklo heel de zomer dicht op donderdag voor wekelijkse markt Joeri Seymortier

26 juni 2020

09u58 28 Eeklo De wekelijkse donderdagmarkt van Eeklo zal in juli en augustus gehouden worden op de N9. Die drukke gewestweg wordt daarvoor telkens volledig afgesloten voor het verkeer.

De populaire donderdagmarkt in Eeklo werd de voorbije maand aan het Sportpark gehouden, omdat daar meer plaats is. Nu de horeca terug open is, wil de stad de markt weer in het centrum organiseren. Dat zal gebeuren op de N9. “In de Boelare kunnen we dat niet doen, omdat die open moet blijven als omleidingsweg voor de werken in Sint-Laureins”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “De N9 is de enige mogelijke plaats waar we de 74 kramen kunnen zetten, en ook voldoende afstand kunnen garanderen. Dat wil wel zeggen dat de komende negen weken de N9 elke donderdag afgesloten wordt voor alle verkeer, van 5 uur ’s ochtends tot 14 uur in de namiddag. Het verkeer wordt omgeleid via de Oostveldstraat, Kriekmoerstraat, Vrombautstraat en Boelare. Het zal eigenlijk negen weken lang een beetje jaarmarkt zijn in onze stad. De marktkramers en de horeca zien het alvast zitten.”

Eenrichtingsverkeer

De stad rekent op de burgerzin van de marktbezoekers. “Er is eenrichtingsverkeer op de markt. De looprichting is dezelfde als de rijrichting die de auto’s normaal volgen. De N9 is dicht tussen de Boelare en het Krugercentrum. Hier en daar worden gaten voorzien, zodat je kan afslaan. We kunnen de mensen niet verplichten om de hele markt te volgen”, zegt de schepen nog.