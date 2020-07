N9 gaat ook in augustus door met openluchtconcerten in Den Gevloerden Bos Joeri Seymortier

22 juli 2020

11u21 0 Eeklo Muziekclub N9 uit Eeklo gaat ook in augustus nog drie zondagen door met de openluchtconcerten in hun pop-up.

“De concerten in Den Gevloerden Bos, de zomerbar van café Pingouin in Eeklo, zijn een succes”, zegt Bert Cambier van N9. “Daarom breien we er graag een vervolg aan. Ook op zondagen 2, 9 en 16 augustus kan je er in de namiddag een concert van Belgisch talent meepikken. En dat nog steeds helemaal coronaproof.”

Op zondag 2 augustus is het de beurt aan jazzkwartet Nabou. Op zondag 9 augustus volgen Naima Joris en op zondag 16 augustus wordt afgerond met Lyenn.

Info: www.n9.be.