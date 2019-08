N9 Eeklo weer dicht: verkeer richting Maldegem moet omrijden Joeri Seymortier

19 augustus 2019

11u09 12 Eeklo Vandaag, maandag 19 augustus, is de tweede fase gestart van de asfalteringswerken op de N9 in het centrum van Eeklo.

Begin deze maand werden al de rijstroken in de rijrichting van Gent vernieuwd. Vanaf nu tot 30 augustus wordt een nieuwe asfaltlaag gegoten op de rijstroken richting Maldegem. Er wordt gewerkt van aan het station naar de ovonde. Het kruispunt van Boelare met de Koning Albertstraat en Markt blijft open. Ook ter hoogte van de Markt zijn er geen asfalteringswerken.

“Het verkeer op de N9 richting Gent blijft mogelijk”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Het verkeer richting Maldegem volgt een wegomlegging. Van aan het station kan je naar de Oostveldstraat, en zo via de Kriekmoerstraat, Vrombautstraat en Zandvleuge, zo naar de ovonde.”

Alle zijstraten ten noorden van de N9 zijn afgesloten. Het gaat om de Calvarieberg, Molensteeg, Eikelstraat, Pastoor De Nevestraat, Raamstraat en Garenstraat . In de Lijnendraaierstraat zal de rijrichting wijzigen, zijnde van Kerkplein naar Raamstraat. Er zal tijdelijk ook tweerichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer worden ingevoerd in Raamstraat tussen N9 en Lijnendraaierstraat, en in de Garenstraat tussen N9 en Raamstraat en in de Pastoor De Nevestraat. Zo blijven alle woningen en garages bereikbaar.”