N49 even versperd na ongeval: 1 lichtgewonde Jeffrey Dujardin

05 augustus 2019

14u14 0

De N49 richting Knokke was maandagochtend rond 9 uur even versperd na een ongeval ter hoogte van Eeklo. Twee voertuigen kwamen in aanrijding met elkaar, waarna één van de voertuigen in de vangrail belandde. Bij het ongeval raakte een bestuurder, een 21-jarige man uit Maldegem, lichtgewond. De andere bestuurder, een 51-jarige man uit Wachtebeke, kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Door het ongeval was de N49 een vijftal minuten versperd, het verkeer kon erna langs de pechstrook passeren. Rond 10 uur waren de voertuigen getakeld en was de hinder achter de rug