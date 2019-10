N-VA geeft eisenbundel aan stad Eeklo voor investeringen uit Open Ruimtefonds Joeri Seymortier

15u56 0 Eeklo De stad Eeklo krijgt de komende vijf jaar 3.748.442 euro extra middelen uit het zogenaamd Open Ruimtefonds van de nieuwe Vlaamse regering.

In totaal wordt de komende jaren 1,33 miljard euro extra middelen verdeeld, om te investeren in Vlaamse gemeenten. N-VA Eeklo pakte met het nieuws uit en stuurt meteen een verlanglijstje naar het stadsbestuur. “Met dit extra geld kunnen we onze gemeente echt beter maken”, zegt Nathalie De Coster van N-VA Eeklo. “Wij willen dat de stad met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in fietspaden, veilige wegen, groenere omgeving, tegemoetkoming in het parkeren, starters stimuleren, inzetten op led straatverlichting, en het opwaarderen van stadspatrimonium. Dergelijke gemiste kansen in het verleden mogen zich niet meer voordoen”, vindt De Coster nog.