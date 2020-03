N-VA Eeklo: “Stad moet snel met extra maatregelen komen voor lokale economie” Joeri Seymortier

24 maart 2020

17u47 0 Eeklo N-VA Eeklo roept het stadsbestuur van Eeklo op om snel met extra maatregelen te komen, als ondersteuning voor de lokale economie in deze coronacrisis.

Het Eekloos stadsbestuur heeft onlangs het parkeergeld afgeschaft en promoot ook de afhaalrestaurants op www.eeklo.be/afhaalmaaltijden. Maar dat is voor N-VA Eeklo niet genoeg. In Oudenaarde bijvoorbeeld, heeft de stad al 1 miljoen euro vrijgemaakt. “Het stadsbestuur moet dringend extra maatregelen nemen die zuurstof geven aan de lokale economie. Niet alleen aan de horeca maar aan alle Eeklose ondernemers”, zegt Hilde Lampaert (N-VA). “Alles staat stil en elke ondernemer wordt hard getroffen. Sommigen zullen een inhaalbeweging kunnen doen, maar voor anderen is de omzet definitief verloren. Het stadsbestuur moet een noodfonds oprichten, zoals in Geraardsbergen waar 400.000 euro vrijgemaakt is, en in Kalmthout 300.000 euro. Wij pleiten ook voor de afschaffing van alle gemeentelijke taksen 2020 voor alle ondernemers. Dat gaat van de terrasbelasting, de gemeentebelasting voor ondernemers tot de belasting op uithangborden. Eenmaal we terug opstarten zou Eeklo aan iedere Eeklonaar een Wiekiebon van 15 euro kunnen geven, te spenderen bij onze Eeklose ondernemers. Zo doen we voor iedereen wat.”