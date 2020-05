N-VA Eeklo neemt bocht: “Mondmaskers kunnen toch gedragen worden, we wilden geen paniek zaaien” Joeri Seymortier

16 mei 2020

15u15 31 Eeklo N-VA Eeklo neemt een bocht in de discussie over de stoffen mondmaskers, en zegt nu dat die toch kunnen gebruikt worden.

De voorbije week werd lelijk overschaduwd door politieke discussies over de 75.000 mondmaskers die vrijdag bedeeld werden in Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins en Assenede. N-VA Meetjesland liet die testen, en organiseerde aansluitend een persconferentie met het nieuws dat de maskers niet voldoen, en dus beter niet gebruikt konden worden. “Door tijdsdruk konden de resultaten van onze test niet zorgvuldig geanalyseerd worden, en werden de testresultaten mogelijk te extreem geïnterpreteerd en voorgesteld”, klinkt het nu in een persbericht van N-VA Eeklo.

“Verdere studie van de resultaten toont wel degelijk een afwijking. Maar als gewone niet-gecertifieerde mondmaskers kunnen ze wel gebruikt worden”, aldus het persbericht. “Wij willen niet de indruk geven dat deze mondmaskers onveilig en onbruikbaar zouden zijn. Ze zijn perfect bruikbaar als ‘gewone’ mondmaskers, maar voldoen strikt genomen niet aan de specifieke eis voor mondmaskers geleverd door de overheid. Het was zeker niet de bedoeling om paniek te zaaien bij de bevolking of om het dragen van de mondmaskers af te raden.”

Ontslag

N-VA steekt het politiek ontslag van Peter De Graeve ook op dit dossier. “Peter De Graeve neemt zijn verantwoordelijkheid voor de voortvarende voorstelling, en neemt ontslag uit de N-VA fractie. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet”, klinkt het nog.