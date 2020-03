Muziekinstallatie van KWB Sint-Jozef en Chiro Eeklo gestolen Joeri Seymortier

23 maart 2020

16u46 0 Eeklo Dieven maken van de stille periode in het verenigingsleven gebruik om te stelen in clublokalen. KWB Sint-Jozef Eeklo en Chiro Eeklo kregen dieven over de vloer.

Bij de twee verenigingen werden de muziekboxen van de muziekinstallatie gestolen. “Het zijn moeilijke tijden, ook voor ons als vereniging”, klinkt het bij de KWB Sint-Jozef. “Geen activiteiten en dus ook geen inkomsten. Helaas zijn er malafide personen er nu juist op uit om het ons nog moeilijker te maken en in onze lokalen in te breken. Profiteren dat er geen volk aanwezig is en de politie begrijpelijk andere prioriteiten heeft. Zeer laf! Ook onze jeugdige collega’s van de Chiro zijn getroffen. We zijn allebei onder andere onze muziekbox gestolen, ter waarde van zowat 300 euro. We doen een oproep naar getuigen. Als je ergens twee boxen te koop aangeboden krijgt of ziet pronken, dan moet er een belletje gaan rinkelen.”