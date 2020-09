Muziekclub N9 keert vanaf zondag terug naar Den Gevloerden Bos Joeri Seymortier

04 september 2020

10u29 0 Eeklo Vanaf zondag 6 september organiseert muziekclub N9 uit Eeklo opnieuw concertjes in de zomerbar Den Gevloerden Bos.

Na een noodgedwongen onderbreking in augustus neemt muziekclub N9 in september opnieuw zijn intrek in Den Gevloerden Bos, de zomerbar van Café Pingouin in de Tieltsesteenweg in Eeklo. Elke zondag kan je er in de namiddag een concert van Belgisch talent meepikken. En dat helemaal coronaproof. Op zondag 6 september wordt de spits afgebeten door het N∆BOU duo, met Nabou Claerhout en Mathias Vercammen. Zondag 13 september is het de beurt aan Antoine Pierre solo, zondag 20 september Naima Joris, en op zondag 27 september Lyenn.

Tickets kosten 11 euro in voorverkoop en 14 euro aan de kassa. Ze zijn enkel online te koop. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en er zijn enkel zitplaatsen. De concerten starten telkens om 16 uur.

Info: www.n9.be.