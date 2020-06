Muziekclub N9 gaat voor coronaproof zomerconcept: concertjes in zomerbar van Café Pingouin Joeri Seymortier

27 juni 2020

15u35 0 Eeklo Muziekclub N9 in Eeklo moet het Herbakkersfestival en Helden in het Park deze zomer schrappen, maar pakt in juli elke zondagnamiddag wel uit met een Belgisch concert.

Muziekclub N9 neemt tijdelijk zijn intrek in Den Gevloerden Bos, de zomerbar van Café Pingouin in de Tieltsesteenweg in Eeklo. Elke zondag van juli kan je er in de namiddag een concert van Belgisch toptalent meepikken. En dat helemaal coronaproof. Op zondag 5 juli staat Sumi op het programma. “Sumi is een instrumentaal gitaartrio”, zegt Bert Cambier van N9. “De drie Gentenaars brengen sobere, viby muziek die de verbeelding triggert en waarbij het heerlijk wegdromen is. Hun debuutalbum is net uit.”

Op zondag 12 juli volgt The Calicos, op zondag 19 juli Kameel, en op zondag 26 juli Meskerem Mees. Zomerbar Den Gevloerden Bos vind je in de Tieltsesteenweg 133 in Eeklo. De concerten vinden buiten plaats. Bij slecht is er overdekking. De concerten starten telkens om 16 uur, en de deuren gaan een uur vroeger open. Tickets kosten 11 euro per concert en zijn enkel online te koop.

Info: www.n9.be.