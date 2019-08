Motown Zomerbaar houdt er na 5 jaar mee op Joeri Seymortier

21 augustus 2019

17u13 0 Eeklo De Motown Zomerbaar in de Moeie in Eeklo houdt er op het einde van de zomer definitief mee op. Na vijf jaar is het verhaal geschreven.

Vijf zomers geleden startten enkele vrienden een zomerse pop-up, midden in het groen, in de tuin van schepen Bob D’Haeseleer. “Het is onze vijfde zomer, en op het einde van de zomer stoppen we definitief”, zegt Bob D’Haeseleer. “We hebben het gevoel dat Eeklo veel meer leeft dan vijf jaar geleden, en onze taak zit er een beetje op. Je kan nu tijdens de zomer op veel leuke plaatsjes in Eeklo genieten. Er zijn verschillende zomerbars, en vanaf volgend jaar willen wij ook gewoon naar daar trekken en volop genieten.”

Komend weekend kan je nog op vrijdag 23 en zondag 25 augustus genieten. Op vrijdag 30 augustus en zondag 1 september wordt het slotweekend gehouden. Je kan er telkens terecht van 15 tot 22 uur. Op de zondag van de Kaaifeesten gaat de Zomerbaar ook nog eenmalig open.