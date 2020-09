Mondmaskerplicht Eeklo volgende week voorbij? “Crisiscel beslist volgende week pas” Joeri Seymortier

24 september 2020

09u27 0 Eeklo Gaat Eeklo de mondmaskerplicht in het centrum vanaf 1 oktober afschaffen? Die beslissing wordt begin volgende week genomen, maar de burgemeester is niet echt voorstander.

De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat vanaf 1 oktober het dragen van mondmaskers in open lucht enkel nog verplicht zal zijn op drukke plaatsen. In Eeklo moet je vandaag nog altijd een mondmasker dragen in het centrum, en dat van 7 uur ’s ochtends tot 19 uur ’s avonds. De crisiscel van de stad komt begin volgende week samen, en zal dan beslissen of Eeklo een uitzondering blijft of niet.

We moeten onze mensen ademruimte geven. Eeklo is nog altijd de Lippenslaan van Knokke niet. Hilde Lampaert (N-VA)

Tijdens de gemeenteraad eerder deze week zorgde de mondmaskerplicht al voor discussie. N-VA wil er van af. “We moeten onze mensen ademruimte geven”, vindt Hilde Lampaert (N-VA). “Eeklo is nog altijd de Lippenslaan van Knokke niet. Laat mensen hun gezond verstand gebruiken, en laat een mondmasker enkel dragen op drukke plaatsen. We moeten gaan voor regels die houdbaar zijn op lange termijn.”

Vlucht naar Nederland

Ook onafhankelijk gemeenteraadslid Paul Verstraete vindt dat we terug moeten naar een normaal leven, en ziet dat veel Meetjeslanders naar Nederland vluchten om daar zonder mondmasker te gaan shoppen. Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) zei eerder deze week op de gemeenteraad nog dat hij op dit moment geen voorstander is van een versoepeling. “Met de huidige cijfers vind ik het wat vroeg om de mondmaskerplicht in Eeklo af te schaffen. We hebben de regel al versoepeld, waardoor het maar moet tot 19 uur ’s avonds. Daar is best wel draagvlak voor”, aldus Vandevelde.