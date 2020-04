Mogen we nog dromen van Rijvers Festival, Herbakkersfestival of Balloonmeeting? “Bang hartje voor deze festivalzomer” Naast onzekerheid speelt ook wegvallen sponsorgeld een rol Joeri Seymortier

06 april 2020

16u48 20 Eeklo Mogen we in het Meetjesland en de streek rond Deinze nog dromen van een festivalzomer? Of zal het coronavirus ook pakweg het Rijvers Festival in Zomergem, Herbakkersfestival in Eeklo en de eerste editie van de Balloonmeeting in Deinze van de kalender vegen? De organisatoren wachten voorlopig nog af, maar geven toe dat het ook bij hen onzekerheid troef is. “Er is nog hoop, maar we hebben een bang hartje voor deze festivalzomer”, klinkt het zowat overal.

Het Rijvers Festival in Zomergem bij Lievegem moest deze zomer zijn vijfde verjaardag vieren. Maar of De Kreuners en André Hazes effectief naar Rijvers zullen kunnen komen, is momenteel koffiedik kijken. “We kunnen op dit moment niets anders doen dan afwachten”, zegt woordvoerder Frederik Verhasselt. “Ons team werkt achter de schermen verder. We bereiden ons wel voor op elk mogelijk scenario, en zijn constant in goed overleg met alle betrokken overheden en instanties. Momenteel is het voor iedereen onduidelijk wat het deze zomer zal worden. Alleen de tijd zal raad brengen, en dat geldt momenteel voor elke organisator. We krijgen veel steun van onze groep medewerkers, bezoekers en de artiesten. We wensen nu vooral iedereen het allerbeste toe, eren de helden van deze dagen, en hopen dat iedereen gezond mag blijven. Later meer nieuws.”

Laag pitje

Ook bij het Herbakkersfestival in Eeklo is het momenteel onduidelijkheid troef. “Zoals alle organisatoren wachten we de festivalzomer momenteel met een bang hartje af”, zegt Jasmien Van Hulle van de organisatie. “Zullen we een Herbakkersfestival mogen organiseren? En als we groen licht krijgen, hoe gaan we de budgetten dan rond krijgen? Wij zijn nog altijd een gratis festival, en kunnen dus niet zonder onze sponsors. Maar we beseffen ook dat het nu geen tijden zijn om bij de middenstand sponsorgeld te gaan ophalen. De voorbereidingen staan op een laag pitje, maar we blijven natuurlijk hopen. Het zou heel erg zonde zijn mocht ons festival niet kunnen doorgaan.”

We weten vandaag niet wat deze zomer zal mogen. We weten wel dat nu sponsorgeld ophalen bij de middenstand ethisch niet verantwoord is Kris Wille, organisator Balloonmeeting

De Balloonmeeting verhuist deze zomer voor het eerst van Eeklo naar Deinze, maar ook daar nog altijd onduidelijkheid. “Wij gaan eind april een beslissing nemen”, zegt Kris Wille. “De voorbereidingen staan momenteel on hold. We leggen momenteel niets meer vast, om later ook niet met onnodige annulatiekosten te zitten. Onze Balloonmeeting lokt niet alleen duizenden bezoekers, maar wij hebben ook internationale ballonvaarders op bezoek. We weten vandaag ook nog niet hoe de social distancing in een ballonmand tegen de zomer geregeld zal zijn. Ook sponsorgeld ophalen is vandaag ethisch niet verantwoord. Er is dus heel veel onduidelijkheid, maar binnen de maand hakken we de knoop door.”

Girnaert Light

De Girnaertfeesten in Boekhoute bij Assenede hebben nu al beslist om deze zomer voor een lightversie te gaan. “Als dat al zal mogen”, zegt Tom Robersscheuten. “Het gewone programma wordt sowieso al opgeschoven naar volgend jaar. Maar als het mag willen we in Boekhoute wel iets kleinschalig organiseren, waar we geen sponsoring voor nodig hebben. We vinden het nu niet kunnen om op sponsorjacht te gaan, bij de middenstand die nu al zo getroffen is. Ook voor ons is het nog even afwachten.”

Eerder kon je al lezen dat er in Zelzate gedacht wordt aan een ‘Katse Feesten Light’, maar dat ook daar afgewacht wordt. Katte Kermis wordt sowieso geschrapt. In Sleidinge werd het feestjaar rond de 800ste verjaardag van het dorp volledig verplaatst naar 2021. Lievegem moet het deze zomer ook al zonder Beekse Feesten stellen. Ook de edities van Levensloop in Eeklo en Evergem zijn uitgesteld.