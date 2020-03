Minigolf en skate binnen een jaar aan Sportpark (en minigolf mag nog zomer langer op oude terreinen blijven) Joeri Seymortier

04 maart 2020

13u53 0 Eeklo De minigolf en de skaters van Eeklo krijgen binnen dit en een jaar een vaste stek aan het stedelijk Sportpark van Eeklo.

De stad heeft een plan klaar om in de Burgemeester Pussemierstraat zowel een nieuw skatepark als een nieuwe minigolf te voorzien. De terreinen komen in de buurt van de tennisterreinen en het cafetaria van het Sportpark. “We hopen dat alles klaar is tegen eind dit jaar, of uiterlijk tegen het start van het volgende zomerseizoen in april 2021”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “De plannen krijgen nu definitieve vorm. Het minigolfterrein wordt een volwaardig en competitief terrein met 18 holes. Daarvoor wordt zelfs een deel van de openbare weg ingenomen, en wordt ingezet op een variatie van golfbanen. Het skateterrein wordt een avontuurlijk park waar veel jongeren hun hart zullen kunnen ophalen. De beide voorzieningen worden aangelegd in de onmiddellijke buurt van de cafetaria. Samen met de concessiehouder van het sportcafé worden plannen uitgewerkt om op de helling speeltuigen aan te leggen, zodat de omgeving niet alleen een sportief karakter krijgt, maar bovendien een pleisterplaats kan worden voor gezinnen met kinderen.”

Jaartje uitstel

Minigolfclub Eeklo kreeg ondertussen van het stadsbestuur de toelating om nog één zomerseizoen gebruik te maken van de terreinen in de Oostveldstraat, en dat in afwachting van de realisatie van de nieuwe terreinen aan het Sportpark. De club zal zorgen voor een grondige opnet, zodat de terreinen vanaf 1 april gebruiksklaar zijn voor de trainingen en wedstrijden. Particulieren die een balletje willen slaan, kunnen sticks en balletjes verkrijgen in het sportcafé in het Sportpark in de Pussemierstraat. Je betaalt 2,5 euro voor kinderen en 3 euro voor volwassenen. “Via een mooie wandeling door het Heldenpark kan men dan de 18 holes van het minigolfterrein bespelen”, klinkt het nog.