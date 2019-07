Minigolf Eeklo nog heel de zomer open (en dan wordt oud zwembad afgebroken) Joeri Seymortier

13u57 0 Eeklo De minigolf van Eeklo heeft van de stad de toestemming gekregen om nog een zomerseizoen verder te doen.

In het najaar wordt het oude zwembad aan de Oostveldstraat in Eeklo afgebroken, en dan zal ook het minigolfterrein noodgedwongen moeten sluiten. “Minigolfclub Eeklo heeft van ons de toelating gekregen om nog een zomerseizoen verder te doen op de huidige terreinen in de Oostveldstraat”, zegt schepen Marc Windey (SMS). “De club zorgde voor een opnet, zodat de terreinen nog een zomer gebruikt kunnen worden. Na de zomer moet de sloop van het oude zwembad starten, en dan zal minigolfen niet meer mogelijk zijn. Maar tegen volgend voorjaar komt er dan een splinternieuw golfterrein aan de stedelijke sporthal. Ook de skaters zullen naar daar verhuizen.”

Wie minigolf wil spelen, moet deze zomer wel in het sportcafé in het Sportpark terecht. Volwassenen betalen 3 euro en kinderen 2,5 euro. Via een wandeling door het Heldenpark kom je van het Sportpark in de Oostveldstraat terecht, waar je minigolf kan spelen.

Info: www.eeklo.be/sport.