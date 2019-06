Minder lang wachten: stadhuis Eeklo lanceert snelbalie Joeri Seymortier

18 juni 2019

14u35 0 Eeklo Het stadhuis op de Markt van Eeklo heeft op de benedenverdieping een snelbalie ingericht. Die moet de wachtrijen verkleinen.

Op de benedenverdieping van het stadhuis van Eeklo zit de dienst Burgerzaken, en kan je dus terecht voor onder andere een nieuwe identiteitskaart of een rijbewijs. “Voor mensen die geen documenten moeten invullen, maar gewoon iets komen afhalen, hebben we nu onze snelbalie”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Vroeger moest je in de rij aanschuiven als je gewoon iets kwam ophalen. Vanaf nu zal dat dus een pak sneller gaan, en zullen de wachtrijen dus verkleinen.”

De dienst Burgerzaken in het stadhuis van Eeklo is elke weekdag open van 9 tot 12.30 uur, en op dinsdag ook van 15.30 tot 19.30 uur.