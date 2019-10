Militair krijgt rijverbod met uitstel: “Er wordt veel discipline van u verwacht, maar dat lukt duidelijk niet in uw wagen” Cedric Matthys

17 oktober 2019

15u20 0 Eeklo Een militair uit het Meetjesland heeft donderdag een veeg uit de pan gekregen in de Gentse politierechtbank. “Er wordt veel discipline van u verwacht, maar dat lukt duidelijk niet in uw wagen”, liet de rechter verstaan.

De man -die in 2017 al een zware snelheidsovertreding opliep- reed op 19 mei 2018 tegen de richting in een eenrichtingsstraat op amper enkele honderden meters van zijn deur. De politie hield de man tegen. Na een alcoholcontrole bleek hij 1,2 promille in het bloed te hebben. Dat komt neer op een achttal glazen bier in twee uur tijd. Voor beide feiten samen veroordeelde de politierechter de man tot zes maanden rijverbod met uitstel en een geldboete van 1.380 euro.