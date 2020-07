Met speurhonden en heli op zoek naar man (40) en dochter (5) in Eeklo Wouter Spillebeen

07 juli 2020

10u08 322 Eeklo In de omgeving van provinciaal domein Het Leen in Eeklo voert de politie momenteel een grote zoekactie uit. Ze zijn op zoek naar een verwarde veertiger en zijn 5-jarig kind.



De man zou erg verward zijn en een medische ingreep nodig hebben, maar zou dat niet zien zitten. Hij is samen met zijn dochter te voet op de vlucht geslagen. De politie heeft een zoekactie ingezet met de hulp van speurhonden en een helikopter in en rond het provinciaal domein, maar de man is voorlopig nog niet aangetroffen.

De politie beschouwt de verdwijning als onrustwekkend voor de medische toestand van de veertiger, maar niet voor het 5-jarige meisje dat bij hem is. Dat betekent dat er geen enkele aanwijzing is dat de man slechte bedoelingen heeft met haar. Er wordt gevraagd aan iedereen om uit de buurt te blijven om de zoektocht niet te bemoeilijken.

De vermiste man heeft een blanke huidskleur en draagt een jeans en een donkere trui. Wie hem ziet, belt best het noodnummer 101.