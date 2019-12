Met paardentram door Eeklo op zoek naar juiste kerstcadeau Joeri Seymortier

11u25 0 Eeklo Shoppers in Eeklo worden vandaag (donderdag 19 december) en ook morgen verwend met een ouderwetse paardentram.

Geen zin om te voet van winkel naar winkel te gaan? In Eeklo kan je vandaag en morgen gebruik maken van een ouderwetse paardentram. “Een leuk extraatje om op 19 en 20 december je kerstinkopen te doen in Eeklo”, zegt Thierry Smet van de Economische Raad. “Met onze versierde paardentram kan je rustig door ons winkelcentrum pendelen. Je springt er gewoon af wanneer je ergens een winkel binnen wil. De paardentram rijdt volledig gratis. We zitten in onze stad wel volop in de Warmste Weeklo. We gaan dus wel een collectebus vooraan zetten, zodat de passagiers een vrije bijdrage kunnen storten voor het goede doel.”