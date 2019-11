Meneer Willems één dag mevrouw Willems: leraars College ten Doorn uitgedaagd voor Rode Neuzen Dag Joeri Seymortier

20 november 2019

13u28 14 Eeklo De leerlingen van het College ten Doorn in Eeklo dagen deze week alle leerkrachten uit, en zamelen zo geld in voor Rode Neuzen Dag.

Hilariteit alom woensdag op het College ten Doorn in Eeklo. Alle klassen mogen hun leraar deze week uitdagen om geld in te zamelen voor het goede doel. Leerkracht wetenschappen Hans Willems moest woensdag verkleed als vrouw les geven. “Gelukkig heb ik hulp gekregen van mijn vrouwelijke collega’s om mij te schminken”, lacht Hans Willems. “Toen ik de uitdaging hoorde, zag ik die eerst niet echt zitten. Maar het is voor het goede doel. Ik hoop dat de leerlingen nu heel wat geld geven voor Rode Neuzen Dag.”

In klas 4a werd leraar wiskunde Geert Heyman uitgedaagd om een klaslied te maken, en het te zingen. Hij maakte een nieuwe tekst op ‘J’ai des petites problèmes dans ma plantation’ en sleurde alle leerlingen mee in zijn orkest.

Vrijdag wordt op het College ten Doorn een grote slotshow van de Rode Neuzen Week georganiseerd.