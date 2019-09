Meetjesman is voortaan een Meetjesvrouw: Aline Vermersch nieuwe regionaal jeugdconsulent Joeri Seymortier

10 september 2019

16u24 7 Eeklo Meetjesman, de regionale jeugddienst van het Meetjesland, wordt voortaan geleid door een vrouw: Aline Vermersch.

Niels Berlé is opgestapt als regionaal jeugdconsulent van het Meetjesland, de zogenaamde Meetjesman. Hij wordt opgevolgd door een Meetjesvrouw. Aline komt net van de schoolbanken en studeerde af als opvoeder-begeleider, en als master sociaal werk. Ze was al leidster in de Chiro, hoofdanimator op het speelplein en voorzitster van de jeugdraad Zelzate. “Met de regionale jeugddienst Meetjesland staan we niet stil en spelen we voortdurend in op actuele uitdagingen en tendensen in het jeugdlandschap”, zegt Aline Vermersch. “Waarom zou iedereen in het Meetjesland werken op zijn eigen eiland, als we het jeugdbeleid ook samen kunnen aanpakken? Met een sterke visie en rekening houdende de eigenheid van iedere gemeente, willen we het Meetjesland laten uitgroeien tot een echte kind- en jeugdvriendelijke regio.”

Info: www.meetjesman.be.