Meetjeslandse MPEG-band speelt één keer deze zomer, op Gentse Feesten die eigenlijk geen Gentse Feesten zijn Joeri Seymortier

16 juli 2020

12u02 0 Eeklo De MPEG-band uit het Meetjesland heeft in deze coronazomer toch één concertje gescoord: op 21 juli op de Gentse Feesten.

Geert Faes, Petra Van Belleghem en Michaël Van Belleghem uit Eeklo en Lievegem hebben met hun MPEG-band normaal een volle agenda. Maar door de coronacrisis werd alles geannuleerd. “Na vier maanden van geannuleerde optredens, hebben we toch nog één concertje met MPEG”, zeggen de drie muzikanten enthousiast. “En dan nog wel een gratis concertje. Op dinsdag 21 juli om 19 uur op het Veerleplein in Gent. Na ons is er een tribute van The Rolling Stones. Ons optreden is gratis, maar je moet je gratis kaarten wel op voorhand reserveren. En je moet met een bubbel van minstens vier personen komen. We hopen dat er dinsdag veel Meetjeslanders komen meezingen in Gent.”

Info: www.veerleplein.be.