Meetjeslandse Meesters te zien in Jeneverhuis op Van Hoorebekeplein Joeri Seymortier

24 mei 2019

09u12 0 Eeklo Tot en met 9 juni kan je in het Jeneverhuis op het Van Hoorebekeplein in Eeklo naar de tentoonstelling Meetjeslandse Meesters.

De tentoonstelling zet de beeldende kunstenaars uit de streek in de kijker. Pronkstuk van de tentoonstelling is een kopie van de triptiek van Quinten Metsijs, die kunstschilder Alfons Oosterlinck maakte in de periode 1918 tot 1928. Heel recent werd dit werk aan het stadsbestuur van Eeklo geschonken.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur, en op donderdag tussen 10 en 12 uur. Info: 09/378.43.85 of j.vanhyfte@skynet.be.