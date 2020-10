Meetjeslandse jongeren mogen zegje doen over corona: “Samen acties bedenken om jeugd nog beter te bereiken” Joeri Seymortier

03 oktober 2020

16u06 0 Eeklo De Meetjesman gaat op zoek naar jongeren uit het Meetjesland die dit schooljaar hun zegje willen doen over corona.

Er wordt gezocht naar jongeren tussen 15 en 18 jaar oud. “Samen met een wijze bende gaan we in gesprek over corona, de coronamaatregelen en alle gevolgen en effecten hiervan op hun leven en dat van hun leeftijdsgenoten”, zegt Aline Vermersch van de regionale jeugddienst. “We willen luisteren naar straffe verhalen, hun bezorgdheden, twijfels en angsten. Maar we willen ook fijne, ontroerende verhalen horen. Maar we gaan verder. Samen met de jongeren bedenken we coole acties om de stem van jongeren rond de invloed van corona op hun leven naar buiten te brengen. Het project heeft momenteel nog geen naam en logo, want ook dat geven we vorm samen met onze groep.”

Inschrijven kan tot en met 12 oktober. Daarna worden twee jongeren per gemeente geselecteerd. Info op info@meetjesman.be of 09/218.29.31.