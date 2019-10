Meetjeslandse burgemeesters verdeeld over afschaffing opkomstplicht verkiezingen Lees hier wat jouw burgemeester over de nieuwigheid denkt Joeri Seymortier

02 oktober 2019

14u40 0 Eeklo De burgemeesters van het Meetjesland zijn verdeeld over de afschaffing van de opkomstplicht voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens sommige burgemeesters is het een goede zaak dat niet-geïnteresseerde burgers niet meer gedwongen worden om naar het stemhokje te gaan. Anderen vinden het net nodig om zoveel mogelijk mensen bij de democratie te betrekken. Lees hier wat jouw burgemeester denkt.

In het Vlaams regeerakkoord staat een nieuwe regeling waardoor het als burger niet meer verplicht zal zijn om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de Vlaamse en nationale verkiezingen blijft de opkomstplicht wel gelden. Burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem zou de opkomstplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen ook liever behouden. “Deelnemen aan de verkiezing is burgerschap. Een groep mensen dreigt hierdoor af te haken en zich buiten de samenleving te stellen”, zegt de burgemeester van Evergem. Ook burgemeester Pieter Claeys van het Kartel in Kaprijke zou de opkomstplicht liever behouden. “Als iedereen naar de stembus trekt, heb je de meeste garantie dat de verkiezingsuitslag een representatief beeld geeft van hetgeen bij de bevolking leeft”, zegt burgemeester Claeys.

Heel wat burgemeesters vinden de afschaffing van de opkomstplicht niet mis. Luc Vandevelde (SMS) van Eeklo is voorstander. “Mensen die bewust willen kiezen voor een beleid in de gemeente, stad of provincie zullen dat volgens mij zeker verder doen”, zegt burgemeester Vandevelde. “Door het verplicht gaan stemmen af te schaffen, zal het aantal blanco en ongeldige stemmen ongetwijfeld afnemen.”

Als iedereen naar de stembus trekt, heb je de meeste garantie dat de verkiezingsuitslag een representatief beeld geeft van hetgeen bij de bevolking leef Burgemeester Pieter Claeys van Kaprijke

Ook Bart Van Hulle (Open Vld), de burgemeester van Maldegem, vindt de afschaffing een goede zaak. “Het is zeer liberaal en uiterst vrij in denken om zelf te mogen kiezen als je wil gaan stemmen of niet”, zegt Van Hulle. Ook zijn liberale collega Philippe De Coninck (SamenPlus) uit Assenede denkt er zo over. “Mensen moeten de vrijheid hebben om te gaan stemmen of niet. Wij moeten als politici er gewoon voor proberen zorgen dat we de mensen warm genoeg kunnen maken om hun stem bewust uit te brengen”, zegt de Asseneedse burgervader.

Ook burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders) is voorstander van de afschaffing. “Voor de traditionele partijen is de opkomstplicht misschien een goede zaak. Maar ik ben voorstander van de afschaffing. Vandaag zijn er te veel mensen die niet eens weten waarom of voor wie ze stemmen. Dat is ook geen goede zaak”, vindt Van de Moere.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen schaffen ze de opkomstplicht af, maar Vlaams en federaal niet? Leg dat eens uit aan de burger Patrick Hoste, waarnemend burgemeester Aalter

Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem vindt het een rare zaak dat de opkomstplicht enkel voor de gemeenteraadsverkiezingen afgeschaft wordt, en niet voor de nationale verkiezingen. “Ik hoop vooral dat we alle inwoners kunnen blijven betrekken: samen bouwen we aan onze mooie dorpen. We mogen geen mensen uitsluiten”, zegt burgemeester Vermeire nog.

Ook Patrick Hoste (CD&V) van Aalter vindt het maar een halve maatregel. “Ze weten het in Brussel blijkbaar zelf nog niet goed. Voor de gemeenteraadsverkiezingen schaffen ze de opkomstplicht af, maar Vlaams en federaal niet? Leg dat eens uit aan de burger”, zegt Hoste nog.

