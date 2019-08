Meetjeslandse brandweer houdt minuut stilte voor overleden collega’s Jeffrey Dujardin

12 augustus 2019

16u05 1 Eeklo De brandweer van Eeklo en Kaprijke heeft maandag één minuut stilte gehouden voor hun twee collega’s die afgelopen weekend omkwamen bij een zware brand in Beringen.

Zowel in de kazerne in Eeklo aan de N9 als aan het gemeentehuis in Kaprijke weerklonk ter nagedachtenis van de twee brandweermannen een sirene. De aanwezige brandweerlieden namen buiten plaats en stonden samen even stil bij de tragische dood van de twee jonge vaders.