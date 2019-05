Meetjeslandse Bouwmaatschappij heeft na 21 jaar nieuwe voorzitter: Frank Sierens uit Maldegem Joeri Seymortier

29 mei 2019

11u50 5 Eeklo De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV) heeft na 21 jaar een nieuwe voorzitter.

Oud-schepen Frank Sierens van Maldegem volgt Paul Broekaert op, die 21 jaar lang voorzitter was van de MBV. “Onze bouwmaatschappij beheert in het Meetjesland 1.800 sociale huurwoningen”, zegt directeur Isabelle Verwilst. “Traditioneel wordt bij de eerste algemene vergadering na de samenstelling van de nieuwe gemeenteraden ook een nieuwe Raad van Bestuur geïnstalleerd. Paul Broekaert heeft beslist te stoppen als voorzitter. Hij was 37 jaar bestuurder, waarvan 21 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur. Frank Sierens werd unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij woont in Adegem bij Maldegem, en zetelde de voorbije 18 jaar al in de Raad van Bestuur.”

Info: www.mbvsw.be.