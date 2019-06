Meetjeslandse automerkverdelers geven donderdag autoshow op jaarmarkt Eeklo Joeri Seymortier

17 juni 2019

13u18 0 Eeklo De Verenigde Automerkenverdelers van het Meetjesland (Vegam) tonen op donderdag 20 juni de nieuwste automodellen op de jaarmarkt van Eeklo.

Donderdag is het jaarmarkt in Eeklo en worden 200 marktkramers verwacht. De Verenigde Automerkenverdelers van het Meetjesland tonen de nieuwste modellen in een eigen autoshow. Hyundai Wulffaert, Mazda CVH Motors, Ford De Wispelaere, Nissan Q&S Motors, Citroën Lievens en Peugeot Traxxion zijn zeker al van de partij.

Op de foto herken je van links naar rechts: Chris en Nico van Ford De Wispelaere, Jan van Hyundai Wulffaert, Pieter-Jan van Nissan Q&S Motors, Inge van Mazda CVH Motors, Xavier van Citroen Lievens en Maarten van Peugeot Traxxion .